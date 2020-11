Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweiradfahrer stürzte nachdem er von einem Bus überholt wurde

Zeugen gesucht

HückelhovenHückelhoven (ots)

Auf dem Kaphofweg (Kreisstraße 22) stürzte am Freitag (20. November), gegen 14.50 Uhr, zwischen Hilfahrt und Ratheim ein 28-jähriger Mann aus Fuchshofen, der dort mit seinem Motorroller unterwegs war. Auf der Strecke zwischen dem Betonwerk und dem Kreisverkehr Oberbrucher Straße/ An der Schanz wurde er von einem Gelenkbus überholt, wobei dieser sehr nah an ihm vorbeifuhr. Deshalb musste der 28-Jährige nach rechts ausweichen, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Bus setzte seine Fahrt in Richtung Heinsberg/ Ratheim fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt nach dem Busfahrer/der Busfahrerin sowie weiteren Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum Bus machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

