POL-KN: (Neckarufer zwischen Sulz und Aistaig - Gewann Unteres Frauengestein/ Landkreis Rottweil) Cannabispflanzen am Neckarufer (11.10.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Eine aufmerksame Passantin entdeckte am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr beim Spazierengehen am Neckarufer zwischen Sulz und Aistaig, im Gewann "Unteres Frauengestein", vier eingepflanzte Marihuana-Pflanzen. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Oberndorf stellten die knapp zwei Meter hohen Pflanzen sicher. Personen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Tel.: 07423 81010 zu melden.

