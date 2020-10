Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Altoberdorf

Landkreis Rottweil) Betrunkener Autofahrer in der Probezeit (11.10.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Beamte des Polizeireviers Oberndorf haben am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Alt-Dorfstraße einen 18-jährigen Autofahrer kontrolliert. Hierbei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr, woraufhin sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,6 Promille. Der 18-Jährige wird nun angezeigt und eine Meldung an die Führerscheinstelle folgt. Zudem muss der junge Autofahrer mit weiteren Sanktionen rechnen, da er sich noch in der Probezeit befindet.

