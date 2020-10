Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht (11.10.2020)

B 14 / Spaichingen (ots)

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Autofahrer, der am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der B 14 von Neuhaus in Richtung Spaichingen unterwegs war. Ein Autofahrer informierte die Polizei, die den 28-Jährigen in Spaichingen in der Scheibenstraße stoppten und kontrollierten. Durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise wird der Tatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens erfüllt, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von dem 28-Jährigen gefährdet worden sind oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

