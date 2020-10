POL-PDLD: Geige zerstört - Täter gesucht:

Polizeidirektion Landau

Bislang unbekannte Täter entnahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag eine ca. 2000 Euro teure Violine aus dem in der Mühlstraße geparkten PKW des Geschädigten und zerstörten diese auf dem dortigen Parkplatz völlig. Der PKW war zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen. Bei Hinweise zum Sachverhalt sollen sich mögliche Zeugen unter 06323-9550 bei der Polizei in Edenkoben melden.

