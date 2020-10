Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Auffahrunfall geflüchtet

Oberotterbach (ots)

Eine 26 Jahre alte PKW Fahrerin befuhr am 3.10.20, gg. 17:30 Uhr, die alte Weinstraße in Oberotterbach. Ihr folgte ein dunkelblauer Motorroller nach. An der Einmündung zur neuen Weinstraße/Bundesstraße 38 musste die vorne fahrende PKW Fahrerin anhalten. Der Roller Fahrer fuhr hierbei durch nicht angepasste Geschwindigkeit leicht auf und stürzte zu Boden. Er stand sofort auf und fuhr weg, obwohl am PKW ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden war. Der Fahrer des Rollers trug einen silbernen Helm, eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell