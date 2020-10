Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer Kandel, Juststraße, 02.10.2020, 22:20 Uhr

Kandel, Juststraße (ots)

Am Abend des 02.10.2020 um 22:20 Uhr befuhr der Motorradfahrer die Juststraße in Kandel vom Kreisel bei Kandel-Mitte her kommend in Richtung Marktstraße. Etwa auf halber Strecke kam es mit einem entgegenkommenden PKW-Fahrer zu einer Berührung zwischen Außenspiegel und Lenker. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich an Schulter, Ellbogen und Bein. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich um einen dunklen Opel. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth/Rhein.

