Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Wohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Roschbach (ots)

Im Zeitraum vom 30.09.2020 bis 02.10.2020 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Roschbach. Hierbei wurde versucht die Wohnungstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte jedoch aus bislang unbekannten Gründen. Die Hauseigentümer befanden sich im angegebenen Tatzeitraum im Urlaub. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel.:06323-9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Großhans



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell