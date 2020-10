Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrer nach Sturz verstorben

Bad Bergzabern (ots)

Klingenmünster Am Freitag, 02.10.2020, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 59jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Kreis Speyer, den Johanna Weg, von der Burg Landeck kommend in Fahrtrichtung B 48. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve zu Fall, verletzte sich und verstarb an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PHK Leidner

Telefon: 06343 93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell