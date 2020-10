Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallfluch

Bad Bergzabern (ots)

Gleiszellen-Gleishorbach Am 29.09.2020, gegen 17.00 Uhr, streifte ein schwarzer Audi Q5 mit französischer Zulassung, eine Steinmauer im Bereich der Hauptstraße. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der schwarze Audi müsste im Bereich des vorderen rechten Kotflügels unfallbeschädigt sein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

