POL-PDLD: Edenkoben - Betrugsfalle Internet

Ein 45 Jahre alter Mann bezahlte knapp 600 Euro für eine Gefrierkombination, die er über das Internet in Belgien bestellt hatte. Da die Ware nicht geliefert wurde, erfuhr er durch Onlinerecherchen, dass es sich bei der Bestellfirma um einen Fakeshop handelte. In einem anderen Fall bezahlte ein 71 Jahre alter Mann knapp 400 Euro für ein Smartphone, welches er über eine Onlineplattform bestellt hatte. Nachdem er das Geld an ein belgisches Konto überwiesen hatte und das Handy nicht geliefert bekam, stellte auch er ganz schnell fest, dass er betrogen wurde. Die Polizei warnt: Im Internet werden oftmals Produkte zu verlockend niedrigen Preisen angeboten, was das Kaufinteresse weckt. Allzu oft wird dann leichtfertig, ohne Überprüfung bestellt und der fällige Betrag ins Ausland überwiesen. Allein die Auslandsüberweisung sollte bei Kaufinteressenten das Misstrauen wecken.

