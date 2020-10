Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verirrter Wanderer

Bad Bergzabern (ots)

Schweigen-Rechtenbach

Über die Integrierte Leitstelle Südpfalz wurde am 01.10.2020, gegen 19.25 Uhr, ein Wanderer gemeldet der sich beim Einsetzen der Dunkelheit im Wald verlaufen hatte. Eine Streife der PI Bad Bergzabern konnte den 24jährigen Wanderer aus Hessen, der mittlerweile an einem Rettungspunkt stand und die dazu gehörende Nummer per Handy durchgab, finden und nach Schweigen zurückbringen

