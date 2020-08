Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 20:25 Uhr trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger im Lorettowald als Exhibitionist einer 51-jährigen Frau entgegen. Hierbei manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Geschädigte den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatte, entfernte sich dieser zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte südländisches Aussehen und kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einem blauen T-Shirt und kurzer roter Hose. Der TV hatte auffällig ausgeprägte Waden und führte zwei Kauflandtüten mit sich. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

