Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Einbruch in Schützenhaus

Konstanz (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde ein Einbruch in das Schützenhaus des Schützenvereins Worndorf in der Buchheimer Straße in Neuhausen ob Eck/Worndorf verübt. Die unbekannte Täterschaft schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Objekt. Dort wurden sämtliche Räume betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Offensichtlich wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schützenhauses gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461/941-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell