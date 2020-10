Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Person mit Machete in Landau, Fußgängerzone

Kronstraße Landau, 03.10.2020, 10:30 - 10:45 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Morgen gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei Landau eine Person mit einem Messer in der Hand in der Fußgängerzone Landau gemeldet. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an. In der Kronstraße konnte der 26-jährige festgestellt werden, er führte eine Machete mit sich. Die Person wurde von den Einsatzkräften überwältigt, konkret bedroht hatte er bis zu diesem Zeitpunkt niemanden. Die Person ist der Polizei bekannt. Der 26-jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

