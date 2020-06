Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Bienen

Unfallflucht

Rees (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2020, hat sich auf der Kemnadenstraße im Ortsteil Bienen ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignet. Demzufolge hat der Besitzer eines braunen VW-Multivan mit Borkener (BOR) Kennzeichen sein Fahrzeug gegen 12.00 Uhr auf der rechten Straßenseite in Fahrtrichtung Kirche geparkt und nach Rückkehr gegen 12.20 Uhr die frischen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Durch einen Zeugen liegen derzeit unbestätigte Hinweise auf einen weißen DPD-Kleintransporter als möglichen Verursacher vor. Das Schadensbild lässt aber eher Rückschlüsse darauf zu, dass der Unfall durch einen Fahrfehler eines Zweiradfahrers verursacht wurde. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

