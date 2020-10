Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Böbingen (ots)

Die urlaubsbedingte Abwesenheit des Hausbesitzers nutzten bislang unbekannte Täter und brachen im Zeitraum vom 19.09.2020 bis 03.10.2020 in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Triefenbach" in Böbingen ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens erlangten die Einbrecher Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Schränke nach Diebesgut. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer jedoch keine Wertsachen im Haus. Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323-9550.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Großhans



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell