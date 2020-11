Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Versuchter Einbruch

WerlWerl (ots)

Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, haben aufmerksame Zeugen einen unbekannten Täter in die Flucht geschlagen. An der Rosengasse versuchte der unbekannte Mann das Fenster eines Hauses aufzuhebeln. Als er seine Entdeckung bemerkte, flüchtete er unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

