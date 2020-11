Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Fenster beschädigt

WerlWerl (ots)

An einer Schule an der Antoniusstraße sind in der Zeit zwischen Freitag, 15:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, zwei Oberlichter beschädigt worden. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Feuerleiter Zutritt zum Dach des Gebäudes. Dort traten sie zwei Oberlichter einer Toilette ein. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell