Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsunfall

MöhneseeMöhnesee (ots)

Am Montagabend, gegen 21:15 Uhr, ist ein 24-jähriger Soester auf dem Echtroper Weg von der Straße abgekommen. Er war mit seinem Mitsubishi in Richtung Haarweg unterwegs, als er nach eigenen Angaben in Höhe des Rilkeweg eine Kurve übersah. Das Fahrzeug fuhr über den Grünstreifen, prallte vor einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 20.700 Euro geschätzt. (wo)

