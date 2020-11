Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Geld erbeutet (Folgemeldung)

LippetalLippetal (ots)

Am 09. November hatte ein unbekannter Mann in einer Tankstelle an der Soester Straße einen Verkäufer mit einer Waffe bedroht (siehe auch unsere Pressemeldung vom 10.11.2020). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab nun das zuständige Amtsgericht Fotos zur Fahndung nach dem Unbekannten frei. Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

