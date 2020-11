Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Anhänger umgekippt

LippetalLippetal (ots)

Gegen 11:00 Uhr am Montagmorgen ist an der Kreuzung Dolberger Straße/Zollstraße der Anhänger eines Schweinetransporters umgekippt. In dem Anhänger befanden sich 79 Tiere. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Zollstraße ist zurzeit durch die Polizei gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall folgen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. (wo)

