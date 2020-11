Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Zigarettenautomat aufgebrochen - Drei Verdächtige festgenommen

Eine Anwohnerin in der Kurfürstenstraße ist heute Morgen (15.11.2020) gegen 04.30 Uhr von lautem Knallen und Poltern geweckt worden. Als sie nachsah, konnte sie mehrere Männer beobachten, die sich an dem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Schloßstraße, wo sie durch die eintreffenden Polizeibeamten angetroffen wurden. Während zwei Männer an der Örtlichkeit festgenommen wurden, konnte eine dritte Person zunächst flüchten. Sie konnte im Verlauf der eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später ebenfalls festgenommen werden. Die Beute aus dem aufgebrochenen Automaten konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Ob die Tat im Zusammenhang mit weiteren Automatenaufbrüchen steht, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, diese dauern noch an. (Rö)

