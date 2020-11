POL-SO: Pressemeldungen KPB Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Werl - Geschäftseinbruch

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 05:30 Uhr durch Aufhebeln eines vermutlich auf Kipp stehenden Fensters Zugang zum Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Wickeder Straße. Im Objekt wurden weitere Türen zu Büroräumen aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Angaben des Eigentümers sei lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet worden. Der Sachschaden beträgt etwa 1000EUR. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Warstein - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14.35 Uhr im Kreuzungsbereich Gerichtsweg/Bilsteinstraße/St.-Poler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Werl schwer verletzt wurde. Der 54-Jährige war mit seiner BMW auf der Bilsteinstraße in Richtung Hirschberg unterwegs. Zeitgleich wollte eine 66-jährige Frau aus Warstein mit ihrem VW Tiguan vom Gerichtsweg aus die Bilsteinstraße überqueren und die Fahrt auf der St.-Poler-Straße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich übersah die Frau den bevorrechtigten Kradfahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei zog sich der Werler schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der von der Polizei geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. (sn)

Soest - Trickdiebe erbeuten Zigaretten

Zwei unbekannte Täter betraten am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr die ALDI-Filiale am Riga-Ring in Soest. Ein Täter lenkte eine Mitarbeiterin ab, während sich der andere Täter unbemerkt in einen Lagerraum begab. Dort gelang es ihm offenbar, mit einem geeigneten Gegenstand einen verschlossenen Metallbehälter zu öffnen und daraus 200 Schachteln Marlboro - Zigaretten im Wert von jeweils 8,- Euro zu entwenden. Anschließend floh er in unbekannte Richtung, möglicherweise durch einen Hinterausgang. Der zweite Täter entkam ebenfalls in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

Möhnesee - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen, der am Gebäude der "Adventure Golf" - Anlage an der Brückenstraße in Körbecke aufgestellt ist. Unbekannte Täter konnten den Automat gewaltsam öffnen und eine noch unbekannte Menge Zigaretten entnehmen. Hinweise im Tatzusammenhang erbittet die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (sn)

