Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bad Dürkheim (ots)

Der Rollerfahrer der am 11.10.2020 gegen 23:00 Uhr im Triftweg in Bad Dürkheim 2 Fahrzeuge beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, melde sich am 12.10.2020 selbstständig bei der Polizei in Bad Dürkheim. Warum er sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Er hatte sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

