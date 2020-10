Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Pedelec-Fahrerin verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.10.2020 gegen 14:00 Uhr wurde eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pedelec die Mannheimer Straße und geriet dort mit dem Vorderrad in die Schienenrillen und kam dadurch zu Fall. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Ihr Pedelec wurde nur leicht beschädigt und vor Ort von einer Bekannten übernommen.

