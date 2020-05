Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Betzdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 14.05.2020, kurz nach 06:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 288 zwischen Steineroth und Betzdorf zu einem gefährlichen Überholvorgang. Der Fahrer eines blauen Ford Transit fuhr von Steineroth in Richtung Betzdorf. Schon in der Ortschaft Steineroth soll der Fahrer des Transit dicht aufgefahren sein. In Höhe des Umspannwerkes überholte der Fahrer des Transits mehrere Pkw, obwohl das Überholen durch eine doppelt durchgezogene Linie verboten ist. Der Überholvorgang soll sich bis zur Abfahrt Alsberg gezogen haben. Der Gegenverkehr in Richtung Steineroth sei durch den Überholvorgang gefährdet worden. Mehrere Fahrzeug mussten von der linken von zwei Fahrspuren in Richtung Steineroth abrupt nach rechts ausweichen um eine folgenschwere frontale Kollision zu vermeiden. Die Polizei in Betzdorf sucht nun weitere Zeugen für den gefährlichen Überholvorgang. Fahrer von überholten Fahrzeugen, oder welche im Gegenverkehr ausweichen mussten, werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.

