Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hechtsheim - Verstoß Waffengesetz

Mainz - Hechtsheim (ots)

Um 23:24 Uhr am Sonntag erhält die Polizei Nachricht über drei männliche Jugendliche, welche sich im Bereich Mühldreieck aufhalten und hierbei mit einer Schusswaffe hantieren sollen. Es sei eventuell zu einer Schussabgabe gekommen. Vor Ort können die drei Personen angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung wird in der rechten Hosentasche eines 15-jährigen ein Schreckschussrevolver aufgefunden und sichergestellt. Zunächst ist der Verdacht gegeben, dass es sich um die Person handeln könnte, die gegen 19 Uhr in Ebersheim an einer Haltestelle mit einer Schreckschusswaffe schoss. Die Abklärung ergibt jedoch, dass es sich weder um die gesuchte Person noch um das gleiche Waffenkaliber handelt. Zwei der Jugendlichen sind vermisst gemeldet und werden in das Jugendheim zurückgebracht. Der dritte Jugendliche wird dem erziehungsberechtigten Vater übergeben.

