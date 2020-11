Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung: Falscher Wochentag

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Reifen, Hantelstange und Rohre gestohlen

Schotten - Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnacht (10.10.) und Dienstagnachmittag (27.10.) gewaltsam Zutritt auf das Grundstück einer alten Molkerei in Schotten-Burkhards. Im Keller entfernten sie eine Kupferwasserleitung, wodurch es zu einem Wasseraustritt und in der Folge zu einem Wasserschaden kam. Aus einer nicht mehr bewohnten Wohnung im Dachgeschoss wurden außerdem eine Hantelstange entwendet und aus einer angrenzenden Garage vier Winterreifen. Die Täter beschädigten und entwendete zudem noch Regenfallrohre, die an der Gebäudefassade angebracht waren. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Der Wert des Diebesguts 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

