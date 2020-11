Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel geklaut; Autoscheibe eingeschlagen und Geld entwendet; Kennzeichen gestohlen; In Schule eingebrochen; Körperverletzung nach Eierwurf

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Diesel geklaut

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend (28.10.) und Freitagmittag (30.10.) insgesamt etwa 140 Liter gemischten Diesel aus drei Baustellenfahrzeugen, die im Hinterhof eines Betriebsgeländes in der Straße "Am Ententeich" standen. Der Wert des Diesels beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Bad Hersfeld - Zwischen Samstagabend (31.10.) und Sonntagnacht (01.11.) schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines schwarzen Mercedes ein und entwendeten etwas 30 Euro Kleingeld. Der Wagen stand in der Hünfelder Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (30.10.) und Samstagmorgen (31.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen - SP-S 1076 - eines blauen Opel Zafiras. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Hainstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 80 Euro.

In Schule eingebrochen

Bad Hersfeld - Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (30.10.) und Sonntagmittag (01.11.) gewaltsam Zugang in ein Treppenhaus eines Schulgebäudes in der Dreherstraße. Dort versuchten sie dann die Tür des Sekretariats aufzuhebeln, scheiterten aber. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Körperverletzung nach Eierwurf

Bad Hersfeld - Am Samstag (31.10.), gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer möglichen Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Straße "Falkenblick". Aus einer Gruppe von Jugendlichen warf eine Person Eier an die Hauswand und verunreinigte diese dadurch. Der geschädigte Hausbewohner verfolgte die flüchtende Gruppe und es gelang ihm, den möglichen "Werfer" einzuholen und festzuhalten. Dieser schlug dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Er konnte folgende Beschreibung des männlichen Täters angeben: Etwa 17 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare und ein dezenter Oberlippenbart, vermutlich afghanischer Herkunft.

