Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Montag (02.11.), gegen 06:15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3176 aus Fahrtrichtung Mackenzell kommend, in Richtung Nüst, in Höhe eines Steinmetzbetriebes ein Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger BMW-Fahrer aus einem Hünfelder Ortsteil befuhr oben genannte Landstraße, als ihm ein LKW gefolgt von einem Pritschenwagen entgegenkamen. Aus bislang ungeklärten Gründen touchierten sich der Pritschenwagen und der graue BMW des 70-Jährigen. Hierbei riss der linke Außenspiegel des BMW x3 ab. Dieser prallte im hinteren Bereich des PKW gegen die Karosserie und verursachte eine Delle.

Der unbekannte Pritschenwagen-Fahrer hielt an der Unfallstelle nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Schadensshöhe von Seiten des BMW x3 beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

