Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rotlicht missachtet - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

FuldaFulda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:30 Uhr in Fulda, an der Kreuzung Leipziger Straße / Buttlarstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus der Schweiz fuhr mit ihrem Citroen, von der Buttlarstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 23-jährigen aus Fulda kam, der die Leipziger Straße stadtauswärts befuhr.

Es entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von 5500,-EUR. Die Atemluft der Fahrerin des Citroen roch nach Alkohol, weshalb durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Weil beide Unfallbeteiligten angaben, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein, werden Zeugen des Unfalls gebeten sich bei der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/1050, zu melden.

gefertigt: Jökel, POK, Polizeistation Fulda (E31/Ra)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell