Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Haushaltsgegenstände gestohlen; Geld geklaut; Roller gestohlen; Fernsegerät entwendet; Sonnenschirm zerschnitten; In Gaststätte eingebrochen; Frauen überfallen; Wohnungseinbrüche

FuldaFulda (ots)

Haushaltsgegenstände gestohlen

Fulda - Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend (22.10.) und Samstagnachmittag (24.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Adenauerstraße im Stadtteil Horas und stahlen mehrere Haushaltsgeräte. Es entstand ein geringer Sachschaden; der Wert des Diebesguts beträgt circa 150 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geld geklaut

Fulda - Zwischen Donnerstagnacht (29.10.) und Freitagnacht (30.10.) brachen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhaues in der Schumannstraße ein. Sie stahlen das Münzgeld, das sich in einer gemeinschaftlich genutzten Waschmaschine mit Münzautomat befand. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 50 Euro. Der entstandene Sachschaden circa 550 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Petersberg - Zwischen Freitagnachmittag (23.10.) und Freitagabend (30.10.) stahlen Unbekannte einen blau-schwarzen Roller der Marke Peugeot Modell JetForce Ctec mit dem Versicherungskennzeichen - 289 LZG - aus dem Innenhof eines Haues in der Hövelstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 850 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fernsehgerät gestohlen

Gersfeld - Unbekannte drangen am Freitagnachmittag (30.10.) gewaltsam in ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Henneberger Straße ein und stahlen einen Fernseher. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sonnenschirm zerschnitten

Gersfeld - Zwischen Freitagabend (30.10.) und Samstagmorgen (31.10.) betraten Unbekannte den frei zugänglichen Bereich vor dem Rhöner Bauernladen auf der Wasserkuppe und schnitten mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach in die Plane des davor befindlichen Sonnenschirms. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Gaststätte eingebrochen

Eiterfeld - Unbekannte brachen Samstagnacht (31.10.) in einen Vorraum einer Gaststätte in der Hauptstraße in Großentaft ein und stahlen einen rot-weiß karierten Tischläufer. Der mutmaßliche Täter - dunkel gekleidet und 1,70 bis 1,75 m groß - wurde beim Umherschleichen "ertappt" und flüchtete. Der Wert des Sachschadens beträgt circa 20 Euro; der Sachschaden circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frauen überfallen

Fulda - Unbekannte haben am Samstagnachmittag (31.10.) zwei Frauen im Park hinter dem Parkhaus "Am Rosengarten" überfallen. Die zwei männlichen Täter rissen von hinten an den mitgeführten Taschen der Frauen und erbeuteten einen blau-weißen Stoffbeutel, in dem sich ein Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karten und persönlichen Dokumenten befand.

Die Täter waren nach Angaben der Geschädigten etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 m groß, athletisch gebaut, deutscher oder osteuropäischer Herkunft und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte eine rote Applikation am Kragen.

Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Frauen blieben unverletzt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche

Fulda - Samstagnacht (31.10.) brachen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ein. Sie durchwühlten die Zimmer und flüchteten. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beträgt circa 1.600 Euro.

Auch in ein Nachbarhaus wurde versucht einzubrechen. Der Unbekannte wurde aber von dem Bewohner des Hauses gestört und flüchtete. Der Täter ist nach Zeugenangaben circa 1,86 m groß, hat eine kräftige Statur, einen kurzen Vollbart und wirkte südländisch. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Ob die Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht klar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell