Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der Bundesautobahn A5. Ein 47-Jähriger war auf der BAB A5 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Gegen 08.35 Uhr platze in Höhe Hagsfeld ein Reifen des Sattelaufliegers. Der 47-Jährige lenkte den Sattelzug daraufhin auf den Standstreifen und kam dort zum Stehen. Ein nachfolgender 42-jähriger Sattelzugfahrer kam infolge Ablenkung zu weit nach rechts und fuhr dem stehenden Sattelzug auf. Er erlitt leichtere Verletzungen. Zur Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.Da zur Bergung der Schwerfahrzeuge ein Kran eingesetzt wurde, musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der mittlere Fahrstreifen wird voraussichtlich noch bis 15.00 Uhr gesperrt sein, der rechte Fahrstreifen bis in die Abendstunden. Es bildete sich ein Stau von circa neun Kilometer.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell