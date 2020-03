Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Entwarnung nach Bombendrohung in einem öffentlichen Gebäude

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr kam es in einem öffentlichen Gebäude in der Karlsruher Kapellenstraße zu einer Bombendrohung durch einen bislang unbekannten Anrufer. Als die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt wurde, fuhren gleich mehrere Streifen die Örtlichkeit an und umstellten das Gebäude. Die Evakuierung war beim Eintreffen der Beamten bereits abgeschlossen, so dass die Räumlichkeiten zeitnah durchsucht werden konnten. Ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt, so dass das Gebäude gegen 12:20 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

