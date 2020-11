Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Auf nasser Fahrbahn gestürzt

WerlWerl (ots)

Zu einem Unfall ist es an der Einmündung der Straße "Am Teekamp" auf die Breite Straße gekommen. Gegen 13:30 Uhr am Donnerstag war eine 20-jährige Enserin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Breite Straße Richtung Westönner Hellweg unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie in Höhe der Straße "Am Teekamp" bremsen. Auf der nassen Fahrbahn kam sie ins Rutschen und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell