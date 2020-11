Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Einbruch

WelverWelver (ots)

An der Delkenstraße ist es am Donnerstag, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter gelangten durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Im Inneren durchwühlten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Über die Terrassentür verließen die Täter, ohne Beute gemacht zu haben, das Gebäude wieder. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

