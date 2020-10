Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (10.10.2020) an der Geißstraße einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Polizisten wollten den Mann gegen 16.35 Uhr einer Kontrolle unterziehen, als dieser plötzlich die Flucht ergriff. Die Beamten holten den Mann nach kurzer Verfolgung ein. Bei der Durchsuchung fanden sie mehr als 100 Gramm mutmaßliches Kokain und nahmen den Mann fest. Der 28 Jahre alte albanische Staatsbürger wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls im Laufe des Sonntags (11.10.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

