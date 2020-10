Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Kirche mit Hakenkreuz beschmiert Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte, an der Wand links neben dem Haupteingang der katholischen Kirche in Fachsenfeld ein Hakenkreuz aufgesprüht hatten. Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Lackfarbe angebracht. Ein weiteres Hakenkreuz befand sich in anderer Farbe unmittelbar daneben. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem Vorfall am vorangegangenen Sonntag, als ein Pkw besetzt mit drei Personen, über die frisch eingesäte Grünfläche beim Neubau des Katholischen Gemeindehauses fuhr. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Ermittlungen hierzu wurde durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen aufgenommen.

Aalen: Autoscheibe beim Kino Park eingeschlagen Im Zeitraum von Samstagabend 23:00 Uhr bis Sonntagmorgen 03:00 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem Audi die Frontscheibe ein. Dieser parkte in der Eduard-Pfeiffer-Straße auf dem Schotterparkplatz beim Kino-Park vor dem LOLA. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Nach Drogen und Alkoholkonsum im Auto eingeschlafen Pech hatte ein 19jähriger Opel-Fahrer, welcher am frühen Sonntagmorgen, im Rohrackerweg in Rechberg, am Fahrbahnrand stand. Offensichtlich war der Mann eingeschlafen und hatte vergessen den Motor auszuschalten. Außerdem stand die Fahrertüre offen. Die Polizei wurde durch eine Zeugin gegen 03:20 Uhr alarmiert, nachdem diese den Opel bereits eine Stunde zuvor vor ihrem Haus auf der Straße stehend festgestellt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Weiterhin wurden Drogen im Auto sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrer gab an, zuvor auf einer Party gewesen zu sein. Als Konsequenz musste der Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell