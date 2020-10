Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.00 Uhr: Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Trunkenheitsfahrt - Zeugenaufruf Schwäbisch Hall Am Samstagmorgen, zwischen 03:55 Uhr und 04:05 Uhr, befuhr die 29-jährige Fahrerin eines blauen VW Polo von Neu-Kupfer über die B19 nach Schwäbisch Hall. Am ZOB in Schwäbisch Hall wurde sie einer Kontrolle unterzogen. Bei der Atemalkoholmessung konnten bei der Frau 1,04 Promille festgestellt werden. Die Fahrerin musste anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass die Fahrerin im Verlauf ihrer Trunkenheitsfahrt noch mehrere Autofahrer gefährdet habe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0791/4000.

