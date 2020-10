Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Bopfingen: Verkehrsunfall mit 2 Verletzen und hohem Sachschaden

Am Freitagabend gegen 21.07 Uhr befuhr ein 19-jähriger BMW Lenker die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte Bopfingen. An der Neuen Nördlinger Straße wollte er nach links in diese abbiegen und übersah dabei einen 35-jährigen Opel Lenker, der die Neue Nördlinger Straße in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der BMW Lenker, sowie die 34-jährige Beifahrerin im Opel wurden leicht verletzt. Vor Ort waren 2 Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug und ein Streifenwagen im Einsatz.

