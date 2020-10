POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sexuelle Belästigung, Verkehrsunfall und Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Frau sexuell belästigt

Eine 26-jährige Frau wurde am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr von einem 18-jährigen Mann sexuell belästigt. Die Frau war zu Fuß vom Bahnhof in Schorndorf in Richtung der Karlstraße unterwegs. Der 18-jährige verfolgte die Frau und fasste ihr dann unvermittelt ans Gesäß. Dabei sprach er die Frau an und sagte ihr, dass er sexuelle Handlungen an ihr vornehmen wird. Die 26-Jährige schrie den Grabscher daraufhin an, worauf dieser flüchtete. Passanten wurden durch die Schreie der 26-Jährigen aufmerksam und konnten den 18-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet deshalb unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Auffahrunfall

Am Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Porschefahrer auf der L1140 von Berglen kommend auf einen Kreisverkehr zu. Dabei erkannte der 29-Jährige zu spät, dass ein vor ihm fahrender 22-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt warten musste. Der 29-Jährige fuhr auf den 22-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand.

