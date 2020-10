Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.00 Uhr: Mehrere Unfälle und ein Einbruch

Aalen (ots)

Beim Türöffnen Unfall verursacht Aalen Am Freitag, gegen 15.07 Uhr, hielt eine 19-jährige VW-Lenkerin im Geiernweg an. Als sie aus ihrem Pkw aussteigen wollte, übersah sie einen Hyndai, de an ihr vorbeifahren wollte. Der Hyndai kollidierte mit der geöffneten Tür. Dabei entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Unfallflucht Aalen Am Donnerstagabend, zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel Adam, der auf dem Parkplatz des Kinoparks in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war. Nachdem der Unbekannt, vermutlich beim Ausparken den Opel gestreift und einen Schaden von 1500 Euro verursacht hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

In Wohnhaus eingebrochen Abtsgmünd Bislang Unbekannte brachen von Donnertag auf Freitag in ein Wohnhaus in der Kopernikusstraße ein. Sie brachen zunächst ein Fenster in der Tiefparterre auf und drangen so in das Gebäude ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flüchtete sie mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Aalen bittet Zeugen sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

Gegen Garage geprallt Ellwangen Am Freitagnachmittag, gegen 16.34 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Hyndai die Straße am Fichtenbuck. Als er zur dortigen Wendeplatte kam wollte er sein Fahrzeug wenden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen die Mauer eine Garage. Durch die Kollision wurden den 84-Jährige und seine Beifahrerin schwer verletzt. Sie mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 5100 Euro.

Gegen geparkten Pkw gefahren Obergröningen Am Samstagmorgen, gegen 04.41 Uhr, befuhr ein 21-jähriger VW-Lenker den Verbindungsweg zwischen Algishofen und Obergröningen. Kurz vor dem Ortseingang Obergröningen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Schleudern. Anschließend prallte er mit seinem VW gegen einen geparkten Pkw Ford. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

