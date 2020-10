Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09.00 Uhr: Verkehrsunfälle und eine Brandstiftung

Aalen (ots)

Motorradfahrer gestürzt Kaisersbach Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner KTM, gegen 18.14 Uhr, die L 1120 von Murrhardt in Richtung Welzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei mit seinem Motorrad ins Schlingern und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste dennoch in eine Klinik eingeliefert werden. An seiner KTM entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Verbotswidrig links abgebogen Fellbach Am Freitag, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mercedes-Lenker die Schorndorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Waiblinger Straße wollte er verbotswidrig nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegen kommenden Mercedes eines 18-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Pkw in Brand gesetzt Winnenden-Höfen Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.22 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz des Mineralfreibads Höfen ein Pkw brennen würde. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 11 Kräften im Einsatz war, hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Bei der Begutachtung des fast vollständig ausgebrannten schwarzen GM GT stellt die Polizei fest, dass ein bislang Unbekannter den Pkw in Brand gesetzt hat. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro. Die Polizei Winnenden, die die Ermittlungen zu der Brandstiftung aufgenommen hat, bittet Zeugen sich unter Tel. 07195/694-0 zu melden.

