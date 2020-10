Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Anhängergespann ins Schleudern geraten

Aalen (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11.22 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Autoanhängergespann die B 14 in Richtung Stuttgart. Kurz nach Ende des Kappelbergtunnels kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Gespann auf den linken Fahrstreifen und streifte dort den Toyota eines 62-Jährigen. Anschließend schleuderte das Gespann zurück auf den rechten Fahrstreifen. Letztendlich prallte er gegen einen Schaltschrank neben der Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der 59-Jährige musste noch vor Ort intensivmedizinisch betreut und in eine Klinik eingeliefert werden. Die B 14 und der Kappelbergtunnel wurden in Richtung Stuttgart für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. Der beim Unfall entstandene Schaden wird derzeit auf 59000 Euro geschätzt.

