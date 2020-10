Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reifen an mehreren Autos zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende (09. bis 11.10.2020) in der Ulmer Straße, der Comburgstraße und der Schlachthofstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Unbekannte zerstach zwischen Freitagnacht, 22.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.00 Uhr, die Reifen an insgesamt sechs geparkten Autos. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um eine männliche Person mit kräftiger Statur handeln. Er trug schwarze Oberbekleidung, die Kapuze über den Kopf gezogen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell