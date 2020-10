Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/ -Sillenbuch/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (09. bis 11.10.2020) in der Humboldtstraße, der Kirchheimer Straße und der Bilfingerstraße Gegenstände aus Autos gestohlen. In der Humboldtstraße schlugen die Täter zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Samstag, 09.10 Uhr, die Heckscheibe eines Ford Transit ein und stahlen daraus Werkzeuge und Maschinen von unbekanntem Wert. In der Kirchheimer Straße beobachteten Zeugen am Sonntag, gegen 09.45 Uhr, einen Mann, der sich verdächtig an einem Mercedes aufhielt, dessen Scheibe eingeschlagen worden war. Während die Zeugen die Polizei riefen, entfernte sich der Unbekannte, offenbar ohne Beute. Er soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Laut den Zeugen war er hellhäutig und sprach akzentfreies Deutsch. Er soll sehr schlank gewesen sein, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jeans und hatte einen auffälligen roten Fleck auf der Stirn. An seinen Händen soll er geblutet haben. Eine Fahndung nach dem Mann, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Ergebnis. In der Bilfingerstraße öffneten Unbekannte am Sonntag, zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr, offenbar mit einem gefundenen Autoschlüssel, einen BMW und stahlen aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, eine Packung Bonbons und einen Schuhkarton mit Sportschuhen. Ein Zeuge fand die die Gegenstände kurz darauf vollständig vor einem Discounter an der Naststraße und übergab sie der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Humboldtstraße unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße, im Fall Kirchheimer Straße unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße und im Fall Bilfingerstraße unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell