Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall

LippstadtLippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, ist es an der Kreuzung von Ebereschenstraße und Fliederstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 56-jährige Lippstädterin fuhr mit ihrem Auto auf der Ebereschenstraße in Richtung Weidegrund. An der Kreuzung Fliederstraße übersah sie den von rechts kommenden 18-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der junge Lippstädter wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. (wo)

