Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer auch Ladendieb

SoestSoest (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10:20 Uhr, randalierte ein polizeibekannter 30-jähriger Mann zum wiederholten Mal vor dem Marienkrankenhaus. Der hinzugerufenen Polizei widersetze sich der Sassendorfer, so dass die Beamten ihn zu Boden bringen mussten und ihm Handfesseln anlegten. Im weiteren Verlauf konnte ihm noch ein Ladendiebstahl nachgewiesen werden. Der Mann wurde zur Wache ins Gewahrsam gebracht, aus dem er nach richterlicher Anordnung am späten Abend wieder entlassen wurde. (wo)

