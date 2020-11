Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kabel entwendet

WerlWerl (ots)

In der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, ist in der Straße "An Sanders Steinbruch" durch unbekannte Täter eine Kabeltrommel mit etwa 100 Meter Erdkabel entwendet worden. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

